Пресс-конференция об итогах Абхазо-российского делового форума

27 октября в 18:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, подводящая итоги VIII Абхазо-российского делового форума.

Участники:

Владимир Анатольевич Лепехин – генеральный директор АНО "Институт изучения проблем развития Евразийского экономического союза";

Андрей Николаевич Сергеев – председатель Российско-абхазского делового совета;

Вахтанг Ахрович Пипия – президент Фонда международного делового сотрудничества, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;

Андрей Николаевич Карпов – председатель правления, президент Ассоциации экспертов рынка ритейла;

Олег Мсасович Барциц – торговый представитель Республики Абхазия в Российской Федерации;

Симон Заканович Агрба — врио директора государственного Инвестиционного агентства при Министерстве экономики Республики Абхазия;

Руслан Геннадиевич Бганба – руководитель информационного агентства Sputnik Абхазия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.