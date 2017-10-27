17:28 27 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Анонс пресс-конференция

Пресс-конференция об итогах Абхазо-российского делового форума

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-релизы
Получить короткую ссылку
17 0 0

27 октября в 18:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, подводящая итоги VIII Абхазо-российского делового форума.

Участники:  

Владимир Анатольевич Лепехин – генеральный директор АНО "Институт изучения проблем развития Евразийского экономического союза";

Андрей Николаевич Сергеев – председатель Российско-абхазского делового совета;

Вахтанг Ахрович Пипия – президент Фонда международного делового сотрудничества, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;

Андрей Николаевич Карпов – председатель правления, президент Ассоциации экспертов рынка ритейла;

Олег Мсасович Барциц – торговый представитель Республики Абхазия в Российской Федерации;

Симон Заканович Агрба — врио директора государственного Инвестиционного агентства при Министерстве экономики Республики Абхазия;

Руслан Геннадиевич Бганба – руководитель информационного агентства Sputnik Абхазия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Монета биткоин. Иллюстративное фото
    Виртуальная зарплата

    Казахстанский политолог Досым Сатпаев по результатам деятельности депутатов предложил им выплачивать заработную плату виртуальной валютой.

  • Грузовые фуры на КПП Актилек - Автодорожный. Архивное фото
    Миллиардные потери

    Страны Евразийского экономического союза потеряли порядка одного миллиарда долларов из-за Казахстана, заявляют чиновники Кыргызстана.

  • Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь
    Дружба без границ

    В Генеральной прокуратуре России считают, что организация временных пограничных постов на границе Беларуси и России в настоящее время маловероятна.

  • Силуэт девушки, иллюстративное фото
    Русский "бунт"

    Sputnik побеседовал с девочкой из русской семьи, которая 10 лет проучилась в латышской школе, но в результате все-таки перешла в русскую.

  • Норвежская установка ПВО NASAMS
    Новое войско

    Как контракт на поставку норвежских зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS открывает новую страницу в истории литовской армии.

  • Михаил Делягин
    Пущать не велено

    Директору российского Института проблем глобализации Михаилу Делягину запретили въезд в Молдову. Причины власти страны называть отказались.

  • Аукцион. Архивное фото
    Таджикская дегазация

    В Таджикистане выставили на продажу имущество "Таджиктрансгаза" – предприятия, занимавшегося распределением природного газа из Узбекистана.

  • Рукопожатие
    Броня крепка

    Турция и Узбекистан запустят совместное производство тактических бронемашин Ejder Yalçın и будут продавать их в третьи страны.

  • Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и председатель Президиума Боснии и Герцеговины Драган Чович в Таллинне
    Примем всех!

    Эстония готова поддержать западно-балканские государства на пути их вступления в Европейский союз при выполнении ряда условий.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Премьера спектакля Ревизор в РУСДРАМе
Карты, деньги и труба: премьера "Ревизора" в РУСДРАМе
Ущерб на миллионы: кадры ликвидации ночного пожара в Сухуме
Ущерб на миллионы: кадры ликвидации ночного пожара в Сухуме
Расклад сил на мировом рынке нефти
Расклад сил на мировом рынке нефти

Соцсети

Sputnikabkhazia