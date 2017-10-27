Пресс-конференция об итогах Абхазо-российского делового форума

27 октября в 18:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, подводящая итоги VIII Абхазо-российского делового форума.
Участники:
Владимир Анатольевич Лепехин – генеральный директор АНО "Институт изучения проблем развития Евразийского экономического союза";
Андрей Николаевич Сергеев – председатель Российско-абхазского делового совета;
Вахтанг Ахрович Пипия – президент Фонда международного делового сотрудничества, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;
Андрей Николаевич Карпов – председатель правления, президент Ассоциации экспертов рынка ритейла;
Олег Мсасович Барциц – торговый представитель Республики Абхазия в Российской Федерации;
Симон Заканович Агрба — врио директора государственного Инвестиционного агентства при Министерстве экономики Республики Абхазия;
Руслан Геннадиевич Бганба – руководитель информационного агентства Sputnik Абхазия.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409262616.
Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.