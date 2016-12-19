22:33 22 Декабря 2016
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Андзор Гоов.
© Sputnik. Роберт Джопуа

Гоов: больницы отремонтировали и оборудовали за счет российской финпомощи

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Итоги работы Министерства здравоохранения за 2016 год (8)
6820

В рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии, в 2017 году будет отремонтирована Ткуарчалская больница, Республиканская детская больница, часть средств будет выделено на строительство кардиоцентра, рассказал на пресс-конференции в Sputnik Абхазия министр здравоохранения Андзор Гоов.

"На выделенные еще в 2012 году в рамках российской инвестиционной программы 360 миллионов рублей мы оснастили практически все больницы новым оборудованием, закупили передвижные диагностические комплексы для проведения диспансеризации населения, закупили операционные блоки для Республиканской больницы. Все это уже установлено и работает", — рассказал журналистам министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов. 

По словам главы Минздрава, по Комплексному плану были отремонтированы Гудаутская районная больница, вторая часть Республиканской больницы, психиатрическая и онкологическая республиканские больницы, а также отремонтирована и со дня на день заработает туберкулезный диспансер.

Андзор Гоов также сообщил о том, что по выполнению мероприятий в рамках Комплексного плана Абхазию поставили в пример другим республикам. На коллегии в российском Минздраве было отмечено, что на выделенные Абхазии деньги было закуплено максимальное количество оборудования. 

Темы:
Итоги работы Министерства здравоохранения за 2016 год (8)

По теме

Гоов: все районные больницы будут подчиняться Минздраву
Диспансеризация населения объявлена министром здравоохранения Абхазии
Минздрав Абхазии: вакцинация против гриппа начнется 14 ноября

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Приготовление аджики в селе Ачандара
Аджика из-под камня
Свет, дороги, транспорт: руководители служб Сухума о готовности к зиме
Свет, дороги, транспорт: руководители служб Сухума о готовности к зиме
Какими продуктами запастись на зиму
Зимние запасы: варенье из мандаринов, мед и аджика

Соцсети

Sputnikabkhazia