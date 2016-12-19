"На выделенные еще в 2012 году в рамках российской инвестиционной программы 360 миллионов рублей мы оснастили практически все больницы новым оборудованием, закупили передвижные диагностические комплексы для проведения диспансеризации населения, закупили операционные блоки для Республиканской больницы. Все это уже установлено и работает", — рассказал журналистам министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов.

По словам главы Минздрава, по Комплексному плану были отремонтированы Гудаутская районная больница, вторая часть Республиканской больницы, психиатрическая и онкологическая республиканские больницы, а также отремонтирована и со дня на день заработает туберкулезный диспансер.

Андзор Гоов также сообщил о том, что по выполнению мероприятий в рамках Комплексного плана Абхазию поставили в пример другим республикам. На коллегии в российском Минздраве было отмечено, что на выделенные Абхазии деньги было закуплено максимальное количество оборудования.