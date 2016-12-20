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Уполномоченный представитель Абхазии в Турции Инар Гицба.
© Фото: предоставлено Инаром Гицба

Инар Гицба: Андрей Карлов - большой друг Абхазии

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Имя Андрея Карлова навсегда вписано в историю дипломатии как образец самоотверженного служения своей Родине и установлению безопасности и мира в регионе. Это был глубоко интеллигентный, отзывчивый и добрый человек, сказал в интервью журналисту Sputnik Абхазия полпред Абхазии в Турции Инар Гицба.

По словам Гицба, Андрей Карпов всегда с особым вниманием относился к вопросам сотрудничества России и Абхазии, никогда не оставался равнодушным к проблемам абхазской диаспоры в Турции. 

"Не могу не вспомнить его огромный личный вклад в процесс вызволения наших соотечественников из охваченной войной Сирийской Арабской республики. Он тогда возглавлял консульский департамент МИДа России, и все вопросы, связанные с предоставлением виз нашим соотечественникам, и многие другие вопросы всегда своевременно и очень профессионально решались", — вспоминает Инар Гицба.

Полномочный представитель Абхазии в  Турции также отметил, что Андрей Карлов по праву может называться большим другом Абхазии. 

Полную версию интервью с Инаром Гицба читайте здесь>>

Вооруженное нападение на Полномочного и Чрезвычайного посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник 19 декабря в Анкаре. Дипломат получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался.


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