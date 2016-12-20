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Политолог Ростислав Ищенко. Архивное фото
© Sputnik. Владимир Трефилов

Эксперт: убийство дипломата не отразится на российско-турецких отношениях

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Как может отразиться убийство Чрезвычайного и Полномочного посла России в Турецкой республике Андрея Карлова на российско-турецких отношениях? Мнение президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко.

"Ни одно нормальное государство не будет относиться равнодушно к убийству дипломата, потому что сегодня убили чужого, завтра убью вашего", — сказал аналитик в интервью радио Sputnik.


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