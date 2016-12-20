По мнению Цвяткова, все, кто поддерживает террористов в Сирии, должны почувствовать и разделить ответственность за произошедшее в Анкаре.

"Говорить, что мы проводим антироссийскую политику и пропаганду и говорить, что мы не имеем, не чувствуем своей вины за убийство посла, было бы как минимум цинично и лицемерно", — сказал политолог в интервью радио Sputnik Молдова.

Цвятков подчеркнул, что Россия проводит комплексную и системную работу в Алеппо, и у нее нет права сворачивать с этого пути. По словам собеседника, убийство посла показало, что Россия очень жестко держится этой линии и преступники, и те, кто стоят за ними, готовы пойти на крайние меры.

"Мы знаем, что в Алеппо происходят очень интересные события. Там вскрывается международная организация сопротивления, там поставки оружия, иностранные военные инструкторы, средства коммуникации и то, что Россия получила к этому доступ и доказательства этого международного вовлечения в сирийский конфликт, я думаю, является одной из главных причин атаки на российских официальных лиц", — подчеркнул эксперт.

В понедельник на открытии выставки в Анкаре было совершено вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова. Дипломат получил смертельное ранение и впоследствии скончался. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Российское внешнеполитическое ведомство квалифицирует произошедшее как теракт.