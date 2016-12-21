"Думаю, что сбор мандаринов достигнет плановых показателей, которые составляют почти 30 тысяч тонн. Но отмечу, что из-за того что заморозки начались раньше, чем обычно, сбор цитруса начался намного позже. Хозяйства и частники не смогли начать сбор вовремя», — сказал Миносян.

Экспорт мандаринов в сравнении с прошлым годом сократился в два раза, сказал в интервью Sputnik зампредседателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Ушанги Квициния.

"На сегодняшний день вывезено 8 770 тонн мандаринов. В прошлом году к этому времени было вывезено 16 390 тонн. Разница в 7 619 тонн", — объяснил Квициния.



