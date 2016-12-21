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Ашот Миносян.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Минсельхоз Абхазии: урожай мандаринов достигнет плановых показателей

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На падение спроса на абхазские мандарины повлияла отмена санкций в отношении Турции со стороны России, сказались также завышенные цены на цитрусовые на первом этапе сбора урожая – цена на ввозимый в Россию из Турции товар была намного ниже, сообщил замминистра сельского хозяйства республики Ашот Миносян.

"Думаю, что сбор мандаринов достигнет плановых показателей, которые составляют почти 30 тысяч тонн. Но отмечу, что из-за того что заморозки начались раньше, чем обычно, сбор цитруса начался намного позже. Хозяйства и частники не смогли начать сбор вовремя», — сказал Миносян. 

Экспорт мандаринов в сравнении с прошлым годом сократился в два раза, сказал в интервью Sputnik зампредседателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Ушанги Квициния. 

 "На сегодняшний день вывезено 8 770 тонн мандаринов.  В прошлом году к этому времени было вывезено 16 390 тонн. Разница в 7 619 тонн", — объяснил Квициния. 


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