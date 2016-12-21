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Режиссер Мадина Аргун
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер о премьере в Абхазском театре: это будет путешествие во времени

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О спектакле, подготовленном в Абхазском государственном театре драмы к новогодним праздникам для детей, Sputnik Абхазия рассказала режиссер театра Мадина Аргун.

Премьера спектакля "Снежная Королева" по мотивам Г.Х. Андерсена в Абхазском государственном драматическом театре состоится 26 декабря. 

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