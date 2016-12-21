Премьера спектакля "Снежная Королева" по мотивам Г.Х. Андерсена в Абхазском государственном драматическом театре состоится 26 декабря.
Премьера спектакля "Снежная Королева" по мотивам Г.Х. Андерсена в Абхазском государственном драматическом театре состоится 26 декабря.
Новогодние поездки в Абхазию туроператоры начали продавать семь лет назад, большинство турфирм считают 2017 год провальным для абхазского направления.
Электрик с 23-летним стажем работы Гарик Багателия в День энергетика рассказал Sputnik Абхазия о том, как выбрал свою профессию, какое состояние электросетей было после войны и какие проблемы есть в электрохозяйстве столицы сегодня.
Подстанции, обеспечивающие работу троллейбусов, не выдерживают нагрузки, сообщил на пресс-конференции в Sputnik директор МУП "Троллейбусное управление администрации города Сухум" Юрий Барганджия.