"В тот момент, когда господин посол, завершая свое выступление, говорил о том, что эта выставка внесет вклад в развитие двусторонних отношений, молодой человек резко вытащил пистолет и четыре-пять раз выстрелил в посла. Господин посол упал, а мы бросились в стороны, кто куда. Потом убийца стал выкрикивать фразы в духе того, что "если мы не можем жить спокойно в Алеппо, на нашей родине в Сирии, то и вам покоя не дадим". Кричал он где-то в течение 3-5 минут, за это время выстрелив еще два раза в лежащего неподвижно посла. Потом он потребовал, чтобы все гости покинули зал, закричав: "Пусть все гражданские выйдут! Есть здесь его охрана? Пусть они останутся", — сообщил Тимур Озкан в интервью Sputnik Турция.

По его словам, в этот момент выяснилось, что Андрей Карлов приехал без личной охраны. Вероятно, он посчитал, что посещение такого мероприятия, как открытие фотовыставки, не представляет угрозы для его безопасности. Дипломат приехал только вместе с супругой.

"Все присутствующие в зале побежали к выходу, в это время преступник продолжал стрелять. Как мы узнали позднее, на теле господина посла было обнаружено 11 пулевых отверстий, но убийца стрелял не менее 25-30 раз – по бокалам с коктейлями на столиках для гостей выставки, по фотографиям на стенах. Потом прибыли сотрудники сил безопасности и призвали убийцу сдаться. Он этого не сделал. В это время господин посол продолжал лежать на полу, и я думаю, что полицейские, надеясь, что посол еще жив и понимая, что его необходимо как можно скорее доставить в больницу, приняли решение застрелить преступника, а не пытаться задержать его живым", — вспоминает Озкан.

Собеседник также отметил, что Россия – это страна, имеющая очень большое значение для Турции. Возможно, нынешняя молодежь и не знает, но люди старшего поколения помнят, что Советский Союз одним из первых открыл свое представительство в Анкаре, еще до того, как была основана Турецкая Республика. В Турции глубоко опечалены и раздавлены пониманием того, что сегодня посол, вверенный государству Россией, возвращается на родину в гробу.

"Невозможно передать словами ту боль, которую мы ощущаем. Ведь мы надеялись, что наша выставка сможет внести хоть маленький, но вклад в развитие отношений между нашими странами. А она стала местом совершения ужасающего своей жестокостью преступления", — сказал Тимур Озкан.