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Левон Галустян.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Парламент Абхазии не пройдут судимые, наркоманы и алкоголики

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О поправках в действующий Конституционный закон «О выборах депутатов Народного Собрания Абхазии», принятых Парламентом в окончательном чтении, Sputnik Абхазия рассказал депутат Левон Галустян.

"В первую очередь вводятся определенные цензы для тех, кто пытается освоить право быть депутатом Парламента Абхазии, в частности, вводятся такие цензы, как неснятая, непогашенная судимость человека, который выдвигает свою кандидатуру на выборы депутатов Народного Собрания. Кандидат должен представить справки из МВД, что на день голосования у него погашена судимость. К другим цензам также относятся алкогольная зависимость, наркомания, токсикомания. Ранее такие ограничения не существовали в абхазском законодательстве", — рассказал Левон Галустян.

Еще одним отличием нового законодательства от действующего парламентарий назвал возможность выдвигать кандидата в депутаты от политической партии в каждом из 35 округов.

Депутаты единогласно приняли изменения в выборное законодательство, предложенные президентом на заседании сессии Народного Собрания 12 декабря. 

Поправки в закон направлены на совершенствование избирательного процесса в республике. 

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