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Тимур Джинджолия на ПК с городскими службами Сухума
© Sputnik / Томас Тхайцук

Директор СУЭС: исправляем все, кроме уровня напряжения в сетях

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Экономить электроэнергию призвал жителей Сухума руководитель СУЭС Тимур Джинджолия в ходе пресс-конференции, прошедшей в Sputnik в среду 22 декабря.

По словам руководителя СУЭС, с приходом холодов сложилась тяжелая ситуация с обеспечением электроэнергией жителей Сухума. В первую очередь это связано с увеличением нагрузок на электросети и оборудование. По сравнению с прошлым годом рост нагрузок составил  до 13 процентов, что повлияло на качество напряжения и бесперебойность. 

"Было много аварий. Буквально вчера вышли из строя три трансформатора, было четыре кабельных повреждения. Пришлось нашим сотрудникам ремонтировать, менять, приводить в порядок для того, чтобы дать людям электроснабжение", — сказал Джинджолия.

Сотрудники СУЭС работают в выходные и праздничные дни с 8 часов утра до 10-12 часов ночи. 

"Хочу обратиться к жителям Сухума, если есть возможность, не в ущерб себе и детям, экономнее расходовать электроэнергию. Не отапливайте комнаты, в которых не находитесь, не оставляйте днем уличное освещение. В этом случае вы облегчите ситуацию и нам, и себе", — отметил Тимур Джинджолия. 

Он также сообщил, что самые большие нагрузки на электросети складываются 30 и 31 декабря, когда все готовят блюда к празднованию Нового года. В это время нагрузка на сети прибавляется еще на 20 процентов. 

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