По словам руководителя СУЭС, с приходом холодов сложилась тяжелая ситуация с обеспечением электроэнергией жителей Сухума. В первую очередь это связано с увеличением нагрузок на электросети и оборудование. По сравнению с прошлым годом рост нагрузок составил до 13 процентов, что повлияло на качество напряжения и бесперебойность.

"Было много аварий. Буквально вчера вышли из строя три трансформатора, было четыре кабельных повреждения. Пришлось нашим сотрудникам ремонтировать, менять, приводить в порядок для того, чтобы дать людям электроснабжение", — сказал Джинджолия.

Сотрудники СУЭС работают в выходные и праздничные дни с 8 часов утра до 10-12 часов ночи.

"Хочу обратиться к жителям Сухума, если есть возможность, не в ущерб себе и детям, экономнее расходовать электроэнергию. Не отапливайте комнаты, в которых не находитесь, не оставляйте днем уличное освещение. В этом случае вы облегчите ситуацию и нам, и себе", — отметил Тимур Джинджолия.

Он также сообщил, что самые большие нагрузки на электросети складываются 30 и 31 декабря, когда все готовят блюда к празднованию Нового года. В это время нагрузка на сети прибавляется еще на 20 процентов.