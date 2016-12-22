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Юрий Барганджия на ПК с городскими службами Сухума.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Юрий Барганджия: нет электроэнергии троллейбусы стоят

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Из 25 троллейбусов ежедневно выпускаем на линию до 10 машин. Это связано с проблемами с энергообеспечением, сообщил директор МУП "Троллейбусное управление администрации города Сухум" Юрий Барганджия.

Подстанции, обеспечивающие работу троллейбусов, не выдерживают нагрузки, сказал на пресс-конференции в Sputnik Юрий Барганджия.

Он также сообщил о том, что в новогоднюю ночь троллейбусы будут работать до утра.


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