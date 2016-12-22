Подстанции, обеспечивающие работу троллейбусов, не выдерживают нагрузки, сказал на пресс-конференции в Sputnik Юрий Барганджия.
Он также сообщил о том, что в новогоднюю ночь троллейбусы будут работать до утра.
Подстанции, обеспечивающие работу троллейбусов, не выдерживают нагрузки, сказал на пресс-конференции в Sputnik Юрий Барганджия.
Он также сообщил о том, что в новогоднюю ночь троллейбусы будут работать до утра.
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Электрик с 23-летним стажем работы Гарик Багателия в День энергетика рассказал Sputnik Абхазия о том, как выбрал свою профессию, какое состояние электросетей было после войны и какие проблемы есть в электрохозяйстве столицы сегодня.
Подстанции, обеспечивающие работу троллейбусов, не выдерживают нагрузки, сообщил на пресс-конференции в Sputnik директор МУП "Троллейбусное управление администрации города Сухум" Юрий Барганджия.