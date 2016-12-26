Самыми запоминающимися Иосиф Кобзон назвал концерты 14 и 17 декабря, в которых он работал вместе с Валерием Халиловым.

"Это последнее, что я смог запомнить в общении с маэстро Халиловым. Я с ним работал много, и все это остается в моей благодарной памяти", — сказал в интервью Sputnik Иосиф Кобзон.

На борту воздушного судна, рухнувшего над Черным морем в районе Адлера, находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова под управлением дирижера Валерия Халилова.



