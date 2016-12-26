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Иосиф Кобзон.
© Sputnik. Михаил Климентьев

Кобзон о Халилове: мы много работали вместе

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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)
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Воспоминаниями о художественном руководителе Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова Валерии Халилове со Sputnik поделился Народный артист СССР, депутат Государственной Дума России Иосиф Кобзон.

Самыми запоминающимися Иосиф Кобзон назвал концерты 14 и 17 декабря, в которых он работал вместе с Валерием Халиловым. 

"Это последнее, что я смог запомнить в общении с маэстро Халиловым. Я с ним работал много, и все это остается в моей благодарной памяти", — сказал в интервью Sputnik Иосиф Кобзон. 

На борту воздушного судна, рухнувшего над Черным морем в районе Адлера, находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова под управлением дирижера Валерия Халилова.


Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)

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