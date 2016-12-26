Беслан Квициния о дружбе с Халиловым: он любил работать на земле

Как вспоминает Беслан Квициния, их дружба с Валерием Халиловым началась в 2009 году в Москве.

"В Гагре у Валерия Халилова есть дом, и он часто сюда приезжал. Он любил работать на земле, выращивал овощи. Абхазию Валерий Халилов любил. Когда у него была возможность приезжать, он много времени проводил на море, а все остальное время в огороде", рассказал Беслан Квициния.

Утром 25 декабря вблизи Сочи разбился самолет Минобороны РФ, в числе пассажиров которого были артисты ансамбля песни и пляски Российской армии, возглавляемого главным военным дирижером РФ Валерием Халиловым, чья жизнь была тесно связана с Абхазией.