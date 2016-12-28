28 декабря 1936 года был убит абхазский политический деятель, революционер и борец за свободу народа своей страны, с 1922 года председатель СНК, а с апреля 1930 года также председатель ЦИК Абхазской АССР Нестор Лакоба.

Слова Нестора Лакоба "только через мой труп", когда в Тбилиси ему показали план абхазпереселенстроя из западной Грузии, стали для него пророческими. Из-за этого у Лакоба с Берия вышла сильная ссора, после которой председателя СНК пригласили на ужин, где он был отравлен.

"После ужина Нестор Лакоба был приглашен на спектакль, где ему стало плохо. Было много свидетелей. Вышедшая в день смерти Лакоба официальная газета "Заря Востока" написала, что премьера балета "Солнце юноши" прошла с исключительным успехом", — рассказал Станислав Лакоба.

Нестор был препятствием на политическом пути Берия, который очень опасался братьев Лакоба.

"Братья говорили Нестору, что Берия будет могильщиком. И Михаил Лакоба однажды даже спустил с лестницы Берия. За это во время процесса в 1937 году Берия лично пришел в здание НКВД и расстрелял своего обидчика", — вспоминает историк.

Он также подчеркнул, что Лакоба был одним из приближенных Сталина долгий период времени. Так, как он, к Сталину никто не был допущен. Это был неординарный человек, который в тех тяжелейших условиях смог наладить отношения: Сталин — в Кремле, Орджоникидзе и Берия – здесь, но Лакоба все же находил какие-то возможности.



