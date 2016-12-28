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Пресс-конференция Басария Черноморэнерго
© Sputnik / Томас Тхайцук

Басария: планируем в середине февраля остановить ИнгурГЭС на 20 дней

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Энергетическая отрасль в Абхазии находится в сложной ситуации, и эта ситуация постепенно ухудшается, заявил на пресс-конференции генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария.

По словам Басария, связано это с износом основных фондов, с проблемами неплатежей и, самое главное, с увеличением потребления электроэнергии. 

Руководитель "Черноморэнерго" также рассказал журналистам о планируемых ремонтных работах на ИнгурГЭС. 

"Первая проблема, которую предстоит решить, связана с деривационным туннелем. В туннеле протяженностью 16 километров происходят большие утечки воды, что сказывается на генерации и производстве энергии. Около 10 лет там не проводились никакие работы, хотя по нормативам это нужно делать каждые пять лет. Нужно опорожнить туннель от воды, провести его мониторинг. На все эти работы уходит до 20 дней. Скорее всего все это будет проведено в период с 15 февраля по 15 марта 2017 года". – сообщил Басария. 

В настоящее время ведутся переговоры с российскими и грузинскими энергетиками, решаются вопросы, что необходимо сделать, чтобы на время проведения ремонтных работ на ИнгурГЭС Абхазия не осталась без электроэнергии. 


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