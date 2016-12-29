По словам Квеквескири, в прошлом году около трех тысяч человек пришли к главной елке в новогоднюю ночь, и в этом году ожидается не меньше.
По словам Квеквескири, в прошлом году около трех тысяч человек пришли к главной елке в новогоднюю ночь, и в этом году ожидается не меньше.
3D панорама Беслетского моста продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Герою Социалистического Труда, ветерану Великой Отечественной войны, депутату Верховного Совета СССР трех созывов Хакибею Айба 31 декабря исполнилось бы 99 лет.
Военно-духовой оркестр Минобороны Республики Абхазия был сформирован в 1993 году, его первым дирижером был Анатолий Хагба. О том, насколько богат репертуар оркестра, какие сложности он переживает и на что надеется, узнал корреспондент Sputnik Бадри Есиава.