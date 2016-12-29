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Пресс-конференция администрации города
© Sputnik / Илона Хварцкия

Квеквескири: лучшие исполнители выступят в Сухуме в новогоднюю ночь

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Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)
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Кроме этого, жителей и гостей столицы, которые соберутся возле главной елки страны в новогоднюю ночь, ждет сюрприз, рассказал на пресс-конференции в Sputnik Абхазия заместитель начальника Управления культуры администрации Сухума Тимур Квеквескири.

По словам Квеквескири, в прошлом году около трех тысяч человек пришли к главной елке в новогоднюю ночь, и в этом году ожидается не меньше.


Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)

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