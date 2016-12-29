"Поступил звонок из МЧС. Нас попросили, если есть желание, помочь в поисковой операции. Ответ у нас конечно был готов, потому что с первого дня авиакатастрофы мы между собой, между сирийцами и репатриантами, решили, что не должны оказаться в стороне. Мы должны были помочь", — сказал Мухамед Куашба.

По его словам, желающих помочь в поиске обломков самолета было очень много.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова под управлением дирижера Валерия Халилова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ.По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Соколов возглавил правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".