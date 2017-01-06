19:10 06 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Радио студия Sputnik Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Авидзба: факт убийства наших раненых после боя подтвердил грузинский врач

Радио
Получить короткую ссылку
76 0 0

Раненых абхазских солдат добивали на поле боя! Когда их тела забирали с грузинской стороны, они были еще теплыми, рассказал Sputnik Абхазия главный врач КБРЦ, хирург Гудаутского военного госпиталя в годы Отечественной войны народа Абхазии Валерий Авидзба.

"В плену у нас оказался грузинский хирург. Он подтвердил перед телекамерой тот факт, что привезенные с грузинской стороны абхазские солдаты были убиты за час-два до этого, то есть их добивали на поле боя", — вспоминает врач. 

5 января 1993 года Абхазская армия предприняла наступление на Гумистинском фронте, которое вошло в историю как Январское наступление в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Передовые части вышли к окраинам Сухума, однако дальнейшего успеха развить не удалось. Во время Январской наступательной операции было убито 37 абхазских бойцов. 


По теме

Хашиг: война началась намного раньше 14-го августа
Лолуа о Дне освобождения Сухума: врагов охватила паника
Алик Цимцба. Большой, сильный, в папахе, очень любил варенье
Гуагу Айба: мне до сих пор снятся мои погибшие в боях товарищи

Главные темы

  • Герой Абхазии Лионелла Торупидзе
    Грузинка с абхазской душой: история Лионеллы Топуридзе

    Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов сплотила все национальности, живущие в республике, среди них многие были грузинами по национальности, но абхазами по своему мировоззрению, готовыми отдать свои жизни ради справедливости, и подвиг Лионеллы Топуридзе стал очень показательным в этом смысле.

    37
  • Боевая работа авиации ТАВКР Адмирал Кузнецов в Средиземном море у берегов Сирии
    Вооруженные силы РФ приступили к сокращению группировки в Сирии

    Переговоры по урегулированию в Сирии, которые планируется провести в Астане, могут определить, когда произойдет сокращение российских ВКС в САР, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    7
  • Пресс-конференция оперной певицы Хиблы Герзмава
    Хибла Герзмава: день рождения в канун Рождества

    В абхазском курортном городе Пицунда 6 января 1970 года родилась Народная артистка Абхазии и Народная артистка России, оперная певица Хибла Герзмава.

    71

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Пресс-конференция оперной певицы Хиблы Герзмава
Хибла Герзмава: день рождения в канун Рождества
Открытие зимнего фестиваля в Харбине: фейерверк и дворцы изо льда
Открытие зимнего фестиваля в Харбине: фейерверк и дворцы изо льда
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia