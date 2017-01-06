"В плену у нас оказался грузинский хирург. Он подтвердил перед телекамерой тот факт, что привезенные с грузинской стороны абхазские солдаты были убиты за час-два до этого, то есть их добивали на поле боя", — вспоминает врач.

5 января 1993 года Абхазская армия предприняла наступление на Гумистинском фронте, которое вошло в историю как Январское наступление в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Передовые части вышли к окраинам Сухума, однако дальнейшего успеха развить не удалось. Во время Январской наступательной операции было убито 37 абхазских бойцов.



