Электронные сигареты: безвредный пар или бомба замедленного действия

В чем опасность электронных сигарет и жидкостей для курения? Ответ на этот вопрос корреспондент радио Sputnik выяснял у президента российской Ассоциации общественного здоровья, профессора Андрей Демина.

"Убеждение о том, что электронные сигареты безвредны — ошибочно. Дело в том, что эти устройства — продукция индустрии, которая не заинтересована в сохранении здоровья человека, а направлена на получение максимальной доходности и сверхприбылей. Производитель заинтересован в том, чтобы продать побольше таких устройств и жидкостей, не отвечая при этом за последствия", — отметил Демин.

По словам эксперта, производитель сознательно лжет потенциальному потребителю о безвредности курения таких устройств, используя ее в качестве главного маркетингового хода.

"Потребителю не стоит себя обманывать. Речь идет о доставке в легкие вместе с вдыхаемым паром никотина, который является ядом. Таким образом, никотиновой зависимости курильщик таких сигарет не лишается. Он все равно получает свою дозу этого яда", — отметил эксперт.



