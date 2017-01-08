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Мансур Гилязетдинов
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Гилязетдинов: человечеству необходим новый эффективный антибиотик

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В каких областях здравоохранения стоит ждать прорывов в 2017 году, радио Sputnik рассказал врач и телеведущий Мансур Гилязетдинов.

2016 год был богат на открытия в сфере медицины. Ученым удалось создать новую вакцину от вируса Эбола, вырастить искусственную кожу из водорослей, открыть новые свойства графена, который можно использовать для борьбы с раковыми опухолями. 

  

"Хотелось бы надеяться, что начнется эффективная работа над созданием нового антибиотика. По данным ВОЗ к 2050 году от осложнений, связанных с заболеваниями, вызванными обыкновенной флорой, будут страдать больше людей, чем от всех онкологических заболеваний вместе взятых", — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Гилязетдинов напомнил, что последний эффективный антибиотик был изобретен в 80-х годах прошлого века. Если что-то не начать делать, то от банальной инфекции будут погибать много людей. Однако фармкомпаниям невыгодно заниматься этой темой, им важно вложить небольшие деньги и получить максимальные деньги завтра-послезавтра. 


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