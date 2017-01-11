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Константин Пилия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пилия о бюджете Сухума 2017: половина средств заложена на образование

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Львиная доля городского бюджета, 459 миллионов рублей, заложена на Управление образования столицы, рассказал на радио Sputnik Абхазия председатель Сухумского Собрания депутатов Константин Пилия.

"В первые дни января предстоит интенсивная работа по утверждению тех или иных проектов, связанных с различными расходами. Не могу сказать, что бюджет города на 2017 год социально ориентирован. Параметры бюджета останутся в пределах прошлогодних — в бюджете заложен рост не более чем на 5 % по сравнению с предыдущим годом", — рассказал Пилия. 

Бюджет города Сухум на 2017 год депутаты столичного Собрания утвердили 30 декабря 2016 года. Его расходная часть составила 1 миллиард 49 миллионов рублей, дефицит бюджета составил 35 миллионов рублей. 


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