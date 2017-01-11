"В первые дни января предстоит интенсивная работа по утверждению тех или иных проектов, связанных с различными расходами. Не могу сказать, что бюджет города на 2017 год социально ориентирован. Параметры бюджета останутся в пределах прошлогодних — в бюджете заложен рост не более чем на 5 % по сравнению с предыдущим годом", — рассказал Пилия.

Бюджет города Сухум на 2017 год депутаты столичного Собрания утвердили 30 декабря 2016 года. Его расходная часть составила 1 миллиард 49 миллионов рублей, дефицит бюджета составил 35 миллионов рублей.



