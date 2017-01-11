"Безусловно, первое поколение, которое растет вместе с гаджетами, которое родилось, когда есть Internet, электронная почта, сетевые сообщества, — это то поколение, которому сейчас 16-18 лет, ну и, естественно, моложе. Поэтому у родителей, педагогов и психологов возникает вопрос, как воспитать ребенка так, чтобы у него не было паталогической зависимости от социальных сетей, Internet и компьютерных игр", — отметила Волосовец в интервью журналисту Sputnik Дарье Чередник.

При этом профессор говорит о том, что родители при воспитании ребенка должны выбирать не легкий путь, а правильный.

"Правильный путь – это развитие ребенка. Ребенок никогда не сможет быть социализированным в обществе, приобрести определенные навыки общения, если ему такую ситуацию развития не создавать. Поэтому мой совет родителям: время от времени у ребенка гаджет забирать. Забрать насовсем не получится, потому что сейчас гаджет – неотъемлемая часть детской жизни. Но во всем должен быть баланс", — говорит Татьяна Волосовец.



