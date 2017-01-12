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Тимур Ампар
© Sputnik / Томас Тхайцук

Глава Калдахуары: вода придет в 35 домов села

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В настоящее время на государственные средства, выделенные Гудаутскому району, в селе Калдахуара ведется строительство водопровода и бассейна емкостью 100-110 кубометров, рассказал в интервью Sputnik Абхазия глава села Тимур Ампар.

"Более 30 семей в селе не имели воду. Думаю, что в течение месяца строительные работы завершатся", — рассказал Тимур Ампар. 

Он также сообщил, что работы ведутся на выделенные государством деньги.


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