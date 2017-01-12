Глава Калдахуары: вода придет в 35 домов села

"Более 30 семей в селе не имели воду. Думаю, что в течение месяца строительные работы завершатся", — рассказал Тимур Ампар.
Он также сообщил, что работы ведутся на выделенные государством деньги.
"Более 30 семей в селе не имели воду. Думаю, что в течение месяца строительные работы завершатся", — рассказал Тимур Ампар.
Он также сообщил, что работы ведутся на выделенные государством деньги.
Снижение уровня воды в водохранилище Ингурской ГЭС может привести к остановке поставок электроэнергии в Абхазию, заявил руководитель электростанции Леван Мебония 12 января.
12 января исполнилось 110 лет со дня рождения советского ученого и конструктора в области ракетостроения и космонавтики Сергея Королева.
В октябре 2016 года руководство Новоафонского заповедника "Анакопия" разобрало стену, состоящую из артефактов разрушенных храмов, и перенесло ее части в музей.