"Через Абхазию проходит один из мощнейших миграционных путей птиц, известный в науке как восточно-черноморский миграционный путь. А благоприятные условия в зимний период позволяют здесь зимовать огромному количеству птиц, в первую очередь, водоплавающих птиц. Их количество оценивается десятками миллионов особей. Потому эта территория, можно сказать, находится в зоне риска", — рассказал ученый.

Из-за массовой гибели лебедей сразу в нескольких районах Кубани ввели карантин. Как утверждают санитарные врачи, разносчиками вируса являются дикие птицы.

"Это общеизвестный факт. Вирусы гриппа подтипа А циркулируют в природе, и основным очагом этой циркуляции является Юго-Восточная Азия. Тема птичьего гриппа стала широко обсуждаться после вспышки вируса в этом регионе в 2004-2005 годах, когда произошло массовое заражение диких и домашних птиц, а также людей. Было зафиксировано несколько летальных случаев среди людей. Из Юго-Восточной Азии этот вирус быстро распространился по всему евразийскому континенту", — рассказал Маландзия.

Он также сообщил, что кафедра экологии и морфологии животных АГУ в 2000 году совместно с Институтом экспериментальной патологии и терапии АНА и НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского провела пилотное исследование по выявлению переноса вирусов птицами. Тогда результаты исследований не выявили патогенных вирусов, так же, как и спустя 5 лет, во время вспышки птичьего гриппа в Каспийско-Черноморском бассейне. Однако тогда ученые провели серьезную работу и выявили основные болевые точки, в которых высока вероятность вспышки вируса H5N1.



