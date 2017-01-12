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Виктор Маландзия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Орнитолог: зимняя Абхазия рай для птиц и зона риска для птичьего гриппа

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В Краснодарском крае обнаружили очаг птичьего гриппа. Какова вероятность распространения вируса в соседние регионы, на радио Sputnik Абхазия рассказал проректор АГУ, кандидат биологических наук, орнитолог Виктор Маландзия.

"Через Абхазию проходит один из мощнейших миграционных путей птиц, известный в науке как восточно-черноморский миграционный путь. А благоприятные условия в зимний период  позволяют здесь зимовать огромному количеству птиц, в первую очередь, водоплавающих птиц. Их количество оценивается десятками миллионов особей. Потому эта территория, можно сказать, находится в зоне риска", — рассказал ученый.  

Из-за массовой гибели лебедей сразу в нескольких районах Кубани ввели карантин. Как утверждают санитарные врачи, разносчиками вируса являются дикие птицы. 

"Это общеизвестный факт. Вирусы гриппа подтипа А циркулируют в природе, и основным очагом этой циркуляции является Юго-Восточная Азия. Тема птичьего гриппа стала широко обсуждаться после вспышки вируса в этом регионе в 2004-2005 годах, когда произошло массовое заражение диких и домашних птиц, а также людей. Было зафиксировано несколько летальных случаев среди людей. Из Юго-Восточной Азии этот вирус быстро распространился по всему евразийскому континенту", — рассказал Маландзия.   

Он также сообщил, что кафедра экологии и морфологии животных АГУ в 2000 году совместно с Институтом экспериментальной патологии и терапии АНА и НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского провела пилотное исследование по выявлению переноса вирусов птицами. Тогда результаты исследований не выявили патогенных вирусов, так же, как и спустя 5 лет, во время вспышки птичьего гриппа в Каспийско-Черноморском бассейне. Однако тогда ученые провели серьезную работу и выявили основные болевые точки, в которых высока вероятность вспышки вируса H5N1.


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