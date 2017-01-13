Кобахия: ремонтно-строительные работы в Цебельде приостановлены

"Представители 7-ой российской военной базы проводили дорожные работы, связанные с обустройством полигона. Как только были обнаружены руины, техника была приостановлена", — сообщил Кобахия.

По словам замминистра, офицеру, руководившему строительными работами, было сделано дисциплинарное взыскание.

6 января сотрудники Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии зафиксировали разрушение руин древнего храма и могильника во время работ на танковом полигоне в Цебельде.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Абхазии в четверг 12 января распространила заявление о непричастности ведомства к уничтожению храма и могильника в Цебельде.



