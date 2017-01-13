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Елена Атепина.
© Sputnik. Бадрак Авидзба

Елена Атепина о вандализме: разбитые скамейки "геройство" невоспитанных

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Столичная администрация совместно с правоохранительными органами ведет соответствующую пропаганду, направленную против хулиганства и вандализма, рассказала в студии радио Sputnik Абхазия заместитель начальника Коммунального управления Сухума Елена Атепина.

Пользователи социальных сетей в последнее время активно обсуждают факты уничтожения и порчи городского имущества – разбиты и исковерканы скамейки в общественных местах, с известных скульптур и памятников исчезли детали. И это, по словам Елены Атепиной, происходит постоянно.  

Иногда установить личности вандалов своевременным обращением в милицию помогают бдительные горожане. 

"Хорошо, что люди неравнодушны и обращают внимание на все недостатки, выражают свое мнение в социальных сетях. Но хотелось бы, чтобы очевидцы неправомерных действий обращались  напрямую в администрацию. Воспитанием населения мы должны заниматься все. Относиться к городскому имуществу нужно тоже как к своему", — отметила Елена Атепина. 

Действия вандалов наносят ущерб и без того скудному городскому бюджету. Для того, чтобы восстановить поврежденные объекты, приходится перенаправлять финансовые средства с других нужд. 

В ближайшее время в правила благоустройства и санитарного содержания города Сухума будут внесены изменения, которые, в частности, будут регламентировать все запреты на проведение тех или иных частных работ и зоны ответственности конкретных чиновников. 

"Штрафные санкции в отношении нарушителей установлены республиканским КоАП. Думаю, что мы все-таки будем обращаться с предложением об увеличении штрафных санкций, хотя мы понимаем, что размер минимальной зарплаты у нас низкий", — сказала собеседник. 


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