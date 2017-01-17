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Рустам Зантария
© Sputnik / Илона Хварцкия

Пресс-служба Минздрава Абхазии: Сухумский роддом возглавила Белла Пилия

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Белла Пилия назначена врио заведующей отделением родовспоможения Республиканской больницы приказом и. о. главного врача больницы Аслана Берзения, рассказал Sputnik Абхазия начальник пресс-службы Минздрава Рустам Зантария.

До последнего времени Белла Пилия занимала должность заведующей отделением гинекологии при Республиканской больнице. 

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