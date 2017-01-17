Пресс-служба Минздрава Абхазии: Сухумский роддом возглавила Белла Пилия

До последнего времени Белла Пилия занимала должность заведующей отделением гинекологии при Республиканской больнице.
До последнего времени Белла Пилия занимала должность заведующей отделением гинекологии при Республиканской больнице.
Крутое, но при этом пластичное, тонко раскатывающееся, мягкое, но не слишком липкое, из него удобно лепить, при замораживании оно не растрескивается, а при варке не лопается - это и есть лучшее тесто для вареников по-абхазски.
Как превратить Кена в абхазского джигита и почему историки часто заходят в ателье национальной одежды ругаться, рассказала корреспонденту Sputnik модельер Мака Кочал-ипа.
Вакцинация детского населения от свиного и гонконгского гриппа в Гулрыпшском районе приостановлена, сообщил корреспонденту Sputnik главврач Гулрыпшского района Гурам Шоуа во вторник 17 января.