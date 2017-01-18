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Мадина Зухба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зухба: в Никарагуа хорошо помнят о первом визите делегации Абхазии

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Своими впечатлениями о визите в Никарагуа поделилась со слушателями Sputnik Абхазия Начальник Отдела Латинской Америки, Азии, Африки и АТР МИД Абхазии Мадина Зухба.

Делегация Республики Абхазия приняла участие в церемонии инаугурации президента Никарагуа Даниэля Ортеги 10 января. 

Начальник Отдела Латинской Америки, Азии, Африки и АТР МИД рассказала, что в Никарагуа многие знают об Абхазии и хорошо помнят первый визит делегации Республики Абхазия в страну в 2010 году. 

"С уверенностью можно сказать, что наблюдается развитие политических, культурных и экономических связей", — добавила Зухба.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега издал официальный указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии 5 сентября 2008 года. Таким образом, Никарагуа стала первой страной, которая вслед за Россией признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Осенью 2009 года между двумя странами были установлены дипломатические отношения. Внешнеполитические ведомства Абхазии и Никарагуа также подписали протокол о проведении постоянных межмидовских консультаций, предусматривающих сотрудничество в политической, научно-технической, экологической, гуманитарной и культурных областях.

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