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Руководитель "Вологодских авиалиний": есть огромное желание летать в Абхазию

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Авиакомпания "Вологодские авиалинии" прорабатывает возможность возобновления авиасообщения с Абхазией, рассказал радио Sputnik Абхазия руководитель авиапредприятия Михаил Зуев.

"У нас есть ряд вопросов, которые мы должны отработать с абхазской стороной. Во-первых, возможно ли, чтобы аэропорт Сухума принимал тип нашего воздушного судна. Во-вторых, где нам проходить погранично-таможенный контроль и нужно ли его проходить. А желание к вам полетать есть огромное. Тем более, что в Росавиации есть распоряжение развивать это направление как санаторно-курортное лечение граждан России в период весенне-летней навигации 2017 года ", — рассказал Михаил Зуев в интервью журналисту Sputnik Абхазия Белле Кварчия. 

Он также добавил, что "Оренбургские авиалинии" располагают собственным трапом, что немаловажно для обеспечения жизнедеятельности воздушного судна и пассажиров в аэропорту. С абхазской стороны нужна лишь готовность взлетно-посадочной полосы и авиационная безопасность надлежащего уровня.  


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