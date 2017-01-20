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Руслан Габлия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Габлия: мне нужно еще 60 лет, чтобы сделать все запланированное

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О своем творческом пути, о своих учениках, о проекте Sputnik Абхазия "Ненарисованные воины", об архитектуре столицы рассказал в свой 60-летний юбилей Руслан Габлия.

Руслан Габлия даже не предполагал, что проект Sputnik Абхазия "Ненарисованные воины" вызовет такой резонанс. 

60 портретов художника Руслана Габлия передают характер и чувства тех, кто защищал Абхазию. В рамках проекта информационного агентства Sputnik Абхазия "Ненарисованные воины" на ресурсах портала были опубликованы рисунки военных лет художника и очерки о защитниках страны.

"Сразу после войны я провел небольшую выставку этих портретов, на которой присутствовал Владислав Ардзинба. Он подробно рассматривал все портреты, многих знал лично. После подозвал меня к себе и изъявил желание купить их", — рассказал художник.

Габлия хотел подарить их, но Владислав Ардзинба настоял на своем, и рисунки были проданы за символическую стоимость.

"Долгое время эти портреты хранились в музее на берегу Гумисты, где сейчас покоится Владислав Григорьевич", — добавил художник.

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