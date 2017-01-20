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Гарри Купалба
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Купалба: транспортная блокада мешает ПМР развивать отношения с Абхазией

Радио
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Об итогах 10-летней работы официального представительства ПМР в Абхазии на радио Sputnik Абхазия рассказал глава представительства Гарри Купалба.

"В Молдове новое руководство. С этим граждане ПМР связывают определенные надежды. Состоялась первая за 8 лет встреча президента Молдовы с президентом РФ и с президентом Приднестровья. Обсуждались вопросы транспортной блокады, вопросы экономических взаимоотношений. Есть надежда, что все изменится. Не будет транспортной блокады – люди смогут ездить спокойно в Приднестровье", — отметил Купалба.

Глава представительства ПМР в Абхазии также рассказал, что в ПМР с теплотой относятся к представителям Абхазии. Участников официальных делегаций, приезжавших в Приднестровье, часто встречали не только на официальном уровне, но и в домашней обстановке.  

10 лет прошло с того дня, как в Абхазии появилось официальное представительство Приднестровской Молдавской республики.  



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