Купалба: транспортная блокада мешает ПМР развивать отношения с Абхазией

"В Молдове новое руководство. С этим граждане ПМР связывают определенные надежды. Состоялась первая за 8 лет встреча президента Молдовы с президентом РФ и с президентом Приднестровья. Обсуждались вопросы транспортной блокады, вопросы экономических взаимоотношений. Есть надежда, что все изменится. Не будет транспортной блокады – люди смогут ездить спокойно в Приднестровье", — отметил Купалба.

Глава представительства ПМР в Абхазии также рассказал, что в ПМР с теплотой относятся к представителям Абхазии. Участников официальных делегаций, приезжавших в Приднестровье, часто встречали не только на официальном уровне, но и в домашней обстановке.

10 лет прошло с того дня, как в Абхазии появилось официальное представительство Приднестровской Молдавской республики.







