Глава армянской общины Абхазии: хочу привлечь молодежь к работе

Председателем армянской общины Абхазии избран Галуст Трапизонян.
Председателем армянской общины Абхазии избран Галуст Трапизонян.
Четвертый сезон британского сериала "Шерлок", который с нетерпением ждали поклонники, отметился скандалом с нелегальной утечкой в сеть последней серии.
РУП "Черноморэнерго" опубликовало статистику по оплате за электроэнергию в Абхазии в 2016 году.
Кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") II степени Минтимеру Шаймиеву, девятнадцать лет возглавлявшему Республику Татарстан, 20 января исполнилось 80 лет.