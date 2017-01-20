Глава армянской общины Абхазии: хочу привлечь молодежь к работе

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Если бы Мориарти приземлился в Абхазии: неожиданная концовка "Шерлока" Четвертый сезон британского сериала "Шерлок", который с нетерпением ждали поклонники, отметился скандалом с нелегальной утечкой в сеть последней серии. 212

Энергетики назвали самый "недисциплинированный" район Абхазии РУП "Черноморэнерго" опубликовало статистику по оплате за электроэнергию в Абхазии в 2016 году. 244