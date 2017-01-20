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Галуст Трапизонян
© Sputnik. Роберт Джопуа

Глава армянской общины Абхазии: хочу привлечь молодежь к работе

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Выборы председателя армянской общины Абхазии прошли 20 января.

Председателем армянской общины Абхазии избран Галуст Трапизонян.

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