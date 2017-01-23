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Анаит Нерсесян

Нацбанк: США узнали об Абхазии на выставке нумизматики в Нью-Йорке

© Sputnik / Томас Тхайцук
Радио
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Об участии Банка Абхазии в 45-ой ежегодной Международной нумизматической конференции-выставке, прошедшей в США, на радио Sputnik Абхазия рассказали участницы делегации Лиана Агрба и Анаит Нерсесян.

"Это крупнейшее во всей Северной Америке такого рода событие, и участие в нем очень престижно. Для Банка Абхазии участие в данном мероприятии – очень важной шаг в проводимой политике по позиционированию памятных инвестиционных монет республики на международном нумизматическом рынке. Абхазия на конференции-выставке выглядела достойно, и наши монеты вызвали большой интерес, не оставили никого равнодушными", — отметила специалист по внешним коммуникациям Банка Абхазии Лиана Агрба. 

По ее словам, на абхазском стенде была представлена вся государственная атрибутика страны. Абхазия впервые принимала участие в подобного рода форумах.

С 11 по 14 января делегация Национального банка республики Абхазия принимала участие в 45-ой ежегодной Международной  нумизматической конференции-выставке, проходившей в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке. В конференции-выставке принимают участие крупнейшие аукционные дома, кредитные организации, частные коллекционеры, издательства.


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