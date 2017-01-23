Нацбанк: США узнали об Абхазии на выставке нумизматики в Нью-Йорке

"Это крупнейшее во всей Северной Америке такого рода событие, и участие в нем очень престижно. Для Банка Абхазии участие в данном мероприятии – очень важной шаг в проводимой политике по позиционированию памятных инвестиционных монет республики на международном нумизматическом рынке. Абхазия на конференции-выставке выглядела достойно, и наши монеты вызвали большой интерес, не оставили никого равнодушными", — отметила специалист по внешним коммуникациям Банка Абхазии Лиана Агрба.

По ее словам, на абхазском стенде была представлена вся государственная атрибутика страны. Абхазия впервые принимала участие в подобного рода форумах.

С 11 по 14 января делегация Национального банка республики Абхазия принимала участие в 45-ой ежегодной Международной нумизматической конференции-выставке, проходившей в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке. В конференции-выставке принимают участие крупнейшие аукционные дома, кредитные организации, частные коллекционеры, издательства.



