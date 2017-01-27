Ведущий шоу "Ты супер!": дадим детям возможность проявить себя

Все хорошие идеи рождаются спонтанно, считает ведущий проекта Вадим Такменев.

"Был разговор о детях из детских домов, все эти дети пережили какие-то драмы. У нас возникли вопросы: Почему эти дети оказываются обделенными? Почему у них нет возможности проявить себя?", — сказал Такменев.

Информационное агентство и радио Sputnik в статусе международного информационного партнера шоу талантов "Ты супер!" поддержит юную участницу проекта в Абхазии Валерию Адлейба, которая была выбрана в ходе предварительных кастингов НТВ. Проект НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям заявить о себе: его участниками станут воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей.

В конце января в Москву приехали участники первого тура вместе с законными представителями, медицинским персоналом, преподавателями и психологами. Многие из ребят впервые увидели столицу России, а кто-то из них никогда прежде не выезжал за пределы родного города. Конкурсанты уже начали работу с педагогами по вокалу и продолжили обучение по своей школьной программе. В перерывах между занятиями ребята живут повседневной жизнью, посещают бассейн, ходят на дискотеки и знакомятся друг с другом.