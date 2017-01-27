Главбух о выплатах "Азхара": родители почувствуют, что о них думают

Первым шести абхазским семьям, в которых родились третий и последующие дети, были выданы денежные средства в размере ста тысяч рублей в пятницу 27 января.

Источники финансирования фонда — регулярные единовременные взносы учредителей, добровольные пожертвования физических и юридических лиц как на территории Абхазии, так и за ее пределами. В попечительский совет фонда "Азхара" вошли спикер Парламента Абхазии Валерий Бганба, глава Администрации президента республики Даур Аршба, председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба и председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Шинкуба.



