20:03 27 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Инга Хурхумал
© Sputnik. Бадрак Авидзба

Главбух о выплатах "Азхара": родители почувствуют, что о них думают

Радио
Получить короткую ссылку
8 0 0

О том, как получить денежное пособие за рождение третьего и последующего ребенка, рассказала Sputnik Абхазия главный бухгалтер внебюджетного благотворительного фонда "Азхара" Инга Хурхмал.

Первым шести абхазским семьям, в которых родились третий и последующие дети, были выданы денежные средства в размере ста тысяч рублей в пятницу 27 января.

Источники финансирования фонда — регулярные единовременные взносы учредителей, добровольные пожертвования физических и юридических лиц как на территории Абхазии, так и за ее пределами. В попечительский совет фонда "Азхара" вошли спикер Парламента Абхазии Валерий Бганба, глава Администрации президента республики Даур Аршба, председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба и председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Шинкуба.


По теме

Спикер Парламента: "Азхара" готов платить пособия за третьего ребенка
Учредители фонда "Азхара" поделились планами и намерениями

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Леля Тванба в кругу своих подруг. Амзара 1980 год.
"Аиааира" поэтессы Лели Тванба
Гагра в цифрах: глава района поделился достижениями
Гагра в цифрах: глава района поделился достижениями
Выборы в Парламент Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии: что надо знать

Соцсети

Sputnikabkhazia