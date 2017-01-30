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Медея Ченгелия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Медея Ченгелия: из-за снегопада отменены занятия в школах Абхазии

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Темы:
Снегопад в Абхазии (16)
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Занятия в школах отменены сегодня, а в конце дня будет дано распоряжение по ближайшим дням, рассказала в интервью радио Sputnik Абхазия заместитель министра образования и науки республики Медея Ченгелия.

Дошкольные детские учреждения республики сегодня также не работают.

В ночь с 28 на 29 января в Абхазии начался снегопад, который, по прогнозам метеорологов, может продлиться несколько дней.


Темы:
Снегопад в Абхазии (16)

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