Медея Ченгелия: из-за снегопада отменены занятия в школах Абхазии

Дошкольные детские учреждения республики сегодня также не работают.
В ночь с 28 на 29 января в Абхазии начался снегопад, который, по прогнозам метеорологов, может продлиться несколько дней.
Дошкольные детские учреждения республики сегодня также не работают.
В ночь с 28 на 29 января в Абхазии начался снегопад, который, по прогнозам метеорологов, может продлиться несколько дней.
В ночь с 28 на 29 января в Абхазии начался снегопад, который продолжился 29 и 30 января и, по прогнозам метеорологов, может продлиться еще несколько дней.
Несмотря на снегопад, перебоев со светом и водой в Гудаутском районе нет, сообщил корреспонденту Sputnik заместитель главы администрации Гудаутского района Даур Дзидзария.
Заместитель главы администрации города Сухум Леон Кварчия рассказал Sputnik о ситуации в столице в связи со снегопадом.