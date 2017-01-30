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Кварчия Леон
© Sputnik / Томас Тхайцук

Замглавы Сухума: столице нужна снегоуборочная техника

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Темы:
Снегопад в Абхазии (16)
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Движение общественного транспорта было затруднено сегодня уже с 7 часов утра. В данных погодных условиях пришлось снять с линии троллейбусы, рассказал радио Sputnik Абхазия замглавы столичной администрации Леон Кварчия.

"Если исходить из техники безопасности, то при подобных погодных условиях автобусы с летней резиной не должны эксплуатироваться. Но ввиду того, что мы не можем совсем людей оставить без транспортного сообщения, было принято решение, чтобы на основные маршруты в городе, а это район Маяк, Новый район, Синоп и улица Чанба, перебросить автобусы повышенной проходимости, либо направить туда наиболее опытных водителей, чтобы перевозить максимальное количество людей", — сообщил Кварчия. 

Наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается на магистральных трассах – это проспект Леона, улицы Дзидзария и Эшба. 

Темы:
Снегопад в Абхазии (16)

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