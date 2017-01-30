Замглавы Сухума: столице нужна снегоуборочная техника

"Если исходить из техники безопасности, то при подобных погодных условиях автобусы с летней резиной не должны эксплуатироваться. Но ввиду того, что мы не можем совсем людей оставить без транспортного сообщения, было принято решение, чтобы на основные маршруты в городе, а это район Маяк, Новый район, Синоп и улица Чанба, перебросить автобусы повышенной проходимости, либо направить туда наиболее опытных водителей, чтобы перевозить максимальное количество людей", — сообщил Кварчия.

Наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается на магистральных трассах – это проспект Леона, улицы Дзидзария и Эшба.