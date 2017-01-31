Басария о переходе на электричество из России: тарифы не изменятся

"Оптовая цена за 1 киловатт-час электроэнергии может варьироваться от 2 рублей 30 копеек до 2 рублей 50 копеек. В данном случае это бремя не будет переложено на наших абонентов, этого не произойдет, потому что тарифы у нас не изменились. Вполне допускаю, что это будет обременение, которое понесет Республика Абхазия", — сообщил Басария.

Глава "Черноморэнерго" еще раз напомнил, что на определенное время комплекс ИнгурГЭС - единственная генерация, находящаяся на территории Абхазии — должен быть остановлен. Это связано с проведением изыскательских работ и мониторинга деривационного тоннеля, который связывает Джварское водохранилище с генерацией, расположенной на территории Республики Абхазия. Последний раз в этом тоннеле проводились работы в 2006 году, а по нормативам подобные работы должны проводиться каждые 5 лет. На основании этого мониторинга уже в 2018 году будут проводиться ремонтные работы в тоннеле.

Кроме того, существует проблема с наполнением Джварского водохранилища. На сегодняшний день уровень воды в Джварском водохранилище составляет 431,14 метров над уровнем моря. Если уровень упадет до 420 метров, ГЭС нужно будет остановить.

"Если в прошлом году мы понимали, что дефицит воды связан с климатическими условиями, то в этом году речь идет о том, что энергопотребление Абхазии выросло в разы. Конечно, это связано и с тем, что у нас серьезно изношены сети. Определенное количество электроэнергии приходится на потери", — отметил Басария.

Таким образом, перед абхазскими энергетиками стоят два вопроса. Чтобы решить каждый из них, по словам гендиректора "Черноморэнерго", нужно получить переток электроэнергии из вне.

"По этому перетоку прошли серьезные совещания в Москве. Без российской стороны нам будет достаточно сложно решать эти вопросы. После этого в Минске состоялась встреча с вице-премьером и министром энергетики Грузии Кахой Каладзе. По вопросу электроэнергетики мы взаимодействуем более 20 лет. В силу того, что этот объект находится в совместном пользовании, мы обязаны согласовывать принятие всех решений по остановке ГЭС, по запитыванию Абхазии и по другим вопросам", — рассказал глава "Черноморэнерго".