"Азхара" о выплатах абхазским семьям: другие должны нас понять

Абхазия никогда не забудет той помощи, которую оказали представители нацменьшинств во время Отечественной войны народа Абхазии, но, если брать сегодняшние реалии, у них нет демографических проблем, чего не скажешь об абхазском народе, считает Тарба.

"Поэтому главная цель фонда — хоть как-то увеличить рождаемость. И если хоть на небольшой процент удастся повлиять на демографическую ситуацию, то мы будем считать это большим успехом", — сказала Тарба.

Первым шести абхазским семьям, в которых родились третий и последующие дети, были выданы денежные средства в размере ста тысяч рублей в пятницу 27 января.

Источники финансирования фонда — регулярные единовременные взносы учредителей, добровольные пожертвования физических и юридических лиц, как на территории Абхазии, так и за ее пределами. В попечительский совет фонда "Азхара" вошли спикер Парламента Абхазии Валерий Бганба, глава Администрации президента республики Даур Аршба, председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба и председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Шинкуба.