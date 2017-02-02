Молдавские ученые нашли средство для лечения туберкулеза

По словам собеседника, несмотря на скудное финансирование науки, которое составляет 0,34% от ВВП страны, в 2016 году молдавские ученые достигли колоссальных открытий, а их научные труды, не уступают достижениям европейских коллег. Одним из таких стало открытие химика, профессора Флюра Макаева, который разработал уникальные нанокапсулы медикамента для лечения опасной лекарственно-резистентной формы туберкулеза, когда препараты уже не воздействуют на палочку Коха.

"Палочка Коха так мутировала, что вырастила себе клеточную мембрану, через которую не проходит ни одно из известных лекарств. Молдавский ученый придумал нанокапсулы, которые, как Троянский конь, проникают сквозь клеточную мембрану палочки Коха, сбрасывают поли-декстриновую оболочку и высвобождают наночастицу лекарства, которая уничтожает палочку Коха", — рассказал Анатолий Сидоренко в интервью радиостудии Sputnik Молдова.



