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Астамур Адлейба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Адлейба о подготовке к ЧЕ ConIFA: сначала надо выбрать тренера

Радио
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О том, как проходила жеребьевка Чемпионата Европы по футболу по версии ConIFA и как Абхазия начала готовиться к предстоящему чемпионату, рассказал представитель сборной по футболу Астамур Адлейба.

У ФФА есть много претендентов на пост главного тренера, сообщил представитель национальной сборной Абхазии на жеребьевке Чемпионата Европы по футболу по версии ConIFA Астамур Адлейба.

"Как только ФФА определится с тренером, команда начнет готовиться к чемпионату", — рассказал Адлейба.

Чемпионат  Европы по футболу по версии ConIFA начнется 4 июня в Северном Кипре с заезда команд, а 5 июня уже состоится первая игра, 10 июня – финал.

Жеребьевка на участие в Чемпионате Европы по футболу по версии ConIFA состоялась в Женеве в субботу 28 января.

Всего восемь команд примут участие в Чемпионате Европы по версии ConIFA в 2017 году. Две команды попадают на соревнования без жеребьевки, это Падания, действующий чемпион Европы, и команда Северного Кипра — принимающая страна. Остальные сборные принимали участие в жеребьевке.

Желающие принимать участие в Чемпионате Европы или Чемпионате мира по версии ConIFA заявляют об этом, затем путем жеребьевки выбираются команды. Помимо Падании и Северного Кипра, в предстоящем турнире примут участие Абхазия, Секейский край, Лапландия, Остров Мэн, Сборная Ниццы, а также Окситания, которая сыграет на чемпионате вместо Западной Армении.

В голосовании участвовало 40 членов ConIFA из 44.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд. В 2016 году  в Абхазии прошел Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA. Cборная Абхазии стала победителем чемпионата, одолев в финальном матче команду из Пенджаба со счетом 6:5.

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