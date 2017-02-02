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Николай Медвенский и Бота Ажиба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Родственник красноармейца Ажиба: внуки узнали, где погиб их дед

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Из социальных сетей узнал, что разыскиваются родственники советского бойца, погибшего на Санчарском перевале, обошел всех однофамильцев в Абхазии, рассказал на радио Sputnik Абхазия Бота Ажиба - родственник красноармейца Ахмета Ажиба.

"Я начал искать. Сначала обошел села, где живут наши однофамильцы. Но никто этого человека не знал, хотя в годы Великой Отечественной погибло очень много Ажиба. Потом узнал, что Ахмет Ажиба родом из Батуми. Позвонил своим батумским однофамильцам, и быстро нашлись его внук и внучка. У него была единственная дочь Нази", — рассказал Бота Ажиба. 

В августе 2016 года в селе Псху Сухумского района, на подступах к Санчарскому перевалу, были обнаружены останки около 30 воинов Советской Армии, погибших во время ВОВ. Некоторые из них, по словам историка Николая Медвенского, принадлежат абхазам: Варламу Куция 1910 года рождения и Ахмету Ажиба 1907 года рождения.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба на совещании в четверг 2 февраля поручил создать рабочую группу, которая определит дальнейшую судьбу останков советских солдат. Возглавил рабочую группу руководитель Администрации президента Даур Аршба.

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