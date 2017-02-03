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Детский эстрадно-музыкальный театр Каданс
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Каданс": первые годы никто в нас не верил

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О творческом пути, о репертуаре и о планах на будущее рассказали Sputnik Абхазия участники эстрадно-музыкального театра "Каданс".

"Первые год-полтора нашего творчества в нас не верили, но мы упорно репетировали и постепенно становились музыкальным коллективом", — сказал худрук "Каданс" Алик Алавердян.

По словам участницы музыкального коллектива Софии Тарба, именно в "Кадансе" она поняла, что хочет связать жизнь с музыкой, петь самой и заниматься с детьми.

"Мне приятно заниматься музыкой, но это я поняла только сейчас, раньше даже мысли об этом не было", — сказала Тарба. 

"Каданс" планирует провести серию сольных концертов в городах Абхазии, а в завершении турне – концерт в филармонии, рассказал о планах театра худрук Алик Алавердян. 

"Наконец  мои дети смогут выступить на главной сцене страны, и мы к этому скрупулезно готовимся", — сообщил Алавердян.

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