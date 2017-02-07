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Эксперт о подкожных чипах: это будет полезно для военных и спасателей

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О пользе вживления чипов под кожу человека - эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук.

С развитием технологий все необходимое — например, связку ключей, деньги и кучу документов — можно уместить в один крохотный чип и вживить его под кожу. Такой путь с каждым годом выбирают все больше людей. Взгляды общества на это новшество разделились: кто-то считает, что это прогресс, и он неизбежен, другие — готовятся к апокалипсису.

Своим мнением на этот счет с радио Sputnik поделился эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук.


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