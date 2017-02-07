Гогия: законность агитационных действий определяет не ЦИК

ЦИК реагирует на нарушения норм агитации только после поступления жалоб от кандидатов в депутаты. Насколько те или иные действия влияют на выборный процесс, могут определить только органы надзора или суд, сообщил Гогия.

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"Если действия влияют на ход голосования или оскорбляют честь и достоинство претендента, то в обязательном порядке следует реакция ЦИК", — сказал Гогия.

Выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии состоятся 12 марта 2017 года.

Выборы в Парламент Абхазии состоятся по 35 округам, расположенным по всей территории Абхазии. Депутаты Парламента в 2016 году приняли поправки в выборное законодательство, согласно которому кандидатами в депутаты не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами.