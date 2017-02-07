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Рустам Мархолия
© Sputnik. Бадри Есиава

Рустам Мархолия: в столичном УВД дефицит кадров

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Исходя из имеющихся сил и средств, будем поэтапно улучшать работу столичного УВД, сказал начальник Управления внутренних дел города Сухума Рустам Мархолия на заседании городского Собрания депутатов.

"Штат сотрудников столичной милиции сегодня не укомплектован. Не хватает сотрудников ППС и ГАИ. Это связано с большим и сложным объемом работы. Имеет значение и финансовая составляющая. Сотрудник ГАИ за 11 тысяч рублей (все мы знаем, с какими проблемами, с конфликтами он сталкивается) работать не будет так, как мы хотим", — отметил Мархолия.

На заседании депутатов городского Cобрания Сухума на должность начальника столичного Управления внутренних дел назначен Рустама Мархолия. 

В сентябре 2016 года Мархолия был назначен и.о. начальника Управления внутренних дел по городу Сухум. 

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