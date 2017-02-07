Рустам Мархолия: в столичном УВД дефицит кадров

"Штат сотрудников столичной милиции сегодня не укомплектован. Не хватает сотрудников ППС и ГАИ. Это связано с большим и сложным объемом работы. Имеет значение и финансовая составляющая. Сотрудник ГАИ за 11 тысяч рублей (все мы знаем, с какими проблемами, с конфликтами он сталкивается) работать не будет так, как мы хотим", — отметил Мархолия.

На заседании депутатов городского Cобрания Сухума на должность начальника столичного Управления внутренних дел назначен Рустама Мархолия.

В сентябре 2016 года Мархолия был назначен и.о. начальника Управления внутренних дел по городу Сухум.