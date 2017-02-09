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Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов
© Фото: youtube.com/ Ksu Sutkina

Иммунолог: мигранты могут привезти в Европу гены устойчивости к лекарствам

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Почему антибиотики все чаще оказываются бессильными перед супербактериями? Мнение эксперта - доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова.

Микроорганизмы вырабатывают устойчивость к лекарствам. Антибиотики перестают на них действовать. Это происходит, как правило, в результате неразумного приема лекарств. Например, когда люди не допивают курс антибиотиков или пьют таблетки с разными интервалами. Таким образом, они сами воспитывают в своих бактериях устойчивость к этому.

Бактерии попадают к человеку не только и не столько с мухами — они ведь содержатся и в том самом мясе. Также  их привозят и люди из других стран. 

"В Европу сейчас съезжаются люди со всех сторон, и они несут в себе огромное количество бактерий, среди которых могут быть гены лекарственной устойчивости. Может произойти селекция любого опасного микроорганизма", — сказал Жемчугов в интервью радио Sputnik. 


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