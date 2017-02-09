Иммунолог: мигранты могут привезти в Европу гены устойчивости к лекарствам

Микроорганизмы вырабатывают устойчивость к лекарствам. Антибиотики перестают на них действовать. Это происходит, как правило, в результате неразумного приема лекарств. Например, когда люди не допивают курс антибиотиков или пьют таблетки с разными интервалами. Таким образом, они сами воспитывают в своих бактериях устойчивость к этому.

Бактерии попадают к человеку не только и не столько с мухами — они ведь содержатся и в том самом мясе. Также их привозят и люди из других стран.

"В Европу сейчас съезжаются люди со всех сторон, и они несут в себе огромное количество бактерий, среди которых могут быть гены лекарственной устойчивости. Может произойти селекция любого опасного микроорганизма", — сказал Жемчугов в интервью радио Sputnik.



