Мархолия: сотрудники столичной милиции работают на энтузиазме

Главный милиционер столицы отметил, что сегодня в большей степени сотрудники правоохранительных органов работают на энтузиазме. Сухум — самый сложный для работы участок в Абхазии. Все хотят работать в любом другом месте, но только не в столице, рассказал Мархолия.

"Начали больше раскрывать преступления уголовного характера. Я сам оперативник и знаю эту работу хорошо. Получается и предупреждать преступления", — сообщил Рустам Мархолия.

На заседании депутатов городского Cобрания Сухума во вторник 7 февраля на должность начальника столичного Управления внутренних дел назначен Рустам Мархолия. С сентября 2016 года Мархолия исполнял обязанности начальника Управления внутренних дел по городу Сухум.



