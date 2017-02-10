18:07 10 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Рустам Мархолия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мархолия: сотрудники столичной милиции работают на энтузиазме

Радио
Получить короткую ссылку
10320

Перед руководством МВД Абхазии стоит задача решить кадровые проблемы столичной милиции. Для этого в первую очередь ведется работа по повышению зарплаты правоохранителям, рассказал на радио Sputnik Абхазия начальник УВД по городу Сухум Рустам Мархолия.

Главный милиционер столицы отметил, что сегодня в большей степени сотрудники правоохранительных органов работают на энтузиазме. Сухум — самый сложный для работы участок в Абхазии. Все хотят работать в любом другом месте, но только не в столице, рассказал Мархолия. 

"Начали больше раскрывать преступления уголовного характера. Я сам оперативник и знаю эту работу хорошо. Получается и предупреждать преступления", — сообщил Рустам Мархолия.  

На заседании депутатов городского Cобрания Сухума во вторник 7 февраля на должность начальника столичного Управления внутренних дел назначен Рустам Мархолия.  С сентября  2016 года Мархолия исполнял обязанности начальника Управления внутренних дел по городу Сухум. 


По теме

Рустам Мархолия: в столичном УВД дефицит кадров
Начальником УВД Сухума назначен Рустам Мархолия
Мархолия: возраст получения водительских прав повышать не нужно
Мархолия: виновники ДТП почти всегда абхазы по происхождению
Начальник УВД Сухума: женские патрули получат доплату

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Брейк данс
Брейкеры Абхазии и России: "Bang battle pro" в Сухуме
Самую длинную косу выбрали в Ростове-на-Дону
Самую длинную косу выбрали в Ростове-на-Дону
Статистика ДТП в Абхазии
Потери на дорогах: статистика ДТП в Абхазии за 2016 год

Соцсети

Sputnikabkhazia