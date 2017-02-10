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генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн
© Sputnik.

Генпродюсер НТВ о шоу "Ты супер!": все дети уйдут из проекта победителями

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (19)
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Когда мы объявили кастинг, к нам пришло более 1500 писем и видеоматериалов, и мы поняли, что есть огромное количество талантливых детей, сказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Когда дети заполняли анкеты, они писали имена тех, с кем хотят познакомиться, сообщил в интервью радио Sputnik Генеральный продюсер НТВ.

"Кто-то мечтал познакомиться с Бондарчуком — пришел Бондарчук, другой мечтал спеть дуэтом с Филиппом Киркоровым — к нему пришел Киркоров. Для них это такое счастье, и мы надеемся, что у этих ребят все сложится хорошо в жизни", — добавил Вайнштейн.

По результатам предварительного кастинга международного детского вокального конкурса "Ты супер!" Абхазию в новом телешоу будет представлять 11-летняя Валерия Адлейба, учащаяся Очымчырской школы-интерната. 

11 февраля на телеканале НТВ стартует конкурс с одной из самых обширных географий в истории отечественного телевидения. "Ты супер!" подарит шанс талантливым детям из постсоветского пространства заявить о себе. 

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (19)

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