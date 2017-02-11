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Музыкальный продюсер Виктор Дробыш

Дробыш об участии в проекте "Ты супер!": я должен это сделать

© Sputnik. Владимир Федоренко
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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (21)
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Премьера детского вокального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля в 20.00. Одним из членов жюри вокального конкурса стал композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш.

Виктор Дробыш рассказал на радио Sputnik, почему стал участником проекта "Ты супер!"

Подробная информация о проекте доступна на сайте НТВ. Следите за новостями шоу музыкальных талантов на ресурсах Sputnik Абхазия. 

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

 

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (21)

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